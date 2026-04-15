15 квітня 2026, 10:18

Усик і Верховен провели битву поглядів перед боєм у Єгипті

Олександр Усик та Ріко Верховен. Фото: REUTERS/Matthew Childs
Олександр Усик та Ріко Верховен провели битву поглядів перед чемпіонським поєдинком 23 травня. Подія відбулася після пресконференції боксерів у Лондоні

Про це пише Суспільне Спорт, передає RegioNews.

Битва поглядів між спортсменами тривала майже дві хвилини, після чого її перервав промоутер Едді Гірн.

Під час заходу Усик також пояснив свій вибір суперника, зазначивши, що свідомо погодився на бій проти багаторічного чемпіона світу з кікбоксингу, який має обмежений досвід у професійному боксі.

"Багато людей запитують: чому ти б’єшся не проти боксера? (ред. – Верховен) – чудовий хлопець. Він небезпечний", – сказав Усик.

Він також додав, що нині прагне самостійно визначати свій шлях у спорті:

"Одного разу хочу зробити те, що хочу я, а не те, що потрібно. Багато разів я робив те, що потрібно. Інші казали мені: маєш боксувати так чи так. Я відповідав: добре, добре. Тепер я роблю те, що потрібно мені".

Поєдинок Усика та Верховена відбудеться 23 травня в Єгипті, на тлі пірамід Гізи. Бій стане добровільним захистом чемпіонських поясів українця за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, нещодавно Усик очолив оновлений рейтинг P4P (найкращих боксерів незалежно від ваги) за версією ESPN.

Раніше спортсмен очолив щорічний рейтинг користувачів Google в Україні. Боксер став лідером категорії "Персона". На думку авторів рейтингу, лідерство українського боксера обумовлене його успіхами на рингу.

Усик Олександр бокс боксери чемпіон поєдинок Єгипет
