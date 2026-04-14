Официально: правоохранители проводят обыски в U420 в шести городах

Фото: Национальная полиция

Национальная полиция проводит обыски в сети магазинов U420, известных как "кафешопы"

Об этом сообщила Нацполиция и Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Следственные действия проводятся в рамках нескольких уголовных производств по участию в организованной преступной группе, незаконному обороту наркотиков и легализации доходов, полученных преступным путем.

Документирование деятельности данной сети продолжается с декабря 2025 года.

Как уточнила в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис, следственные действия проводятся во Львове, Харькове, Киеве, Одессе, Черновцах и Днепре.

Все детали правоохранители обещают обнародовать по завершении процессуальных действий.

Ранее в соцсетях появилась информация об обысках магазинов U420 в трех городах.

Как известно, журналисты Bihus.Info в рамках расследования выяснили, что масштабная сеть магазинов U420 продает психотропные вещества под видом сувенирной продукции.

Сейчас сеть активно развивается в Украине и рекламируется через блоггеров. Первые магазины U420 открылись в Киеве весной 2025 года, а сеть насчитывает около 30 точек в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Основную аудиторию, по наблюдениям журналистов, составляет молодежь, в том числе подростки.

Вскоре в разных городах Украины зафиксировали волну нападений на магазины сети U420, где под видом сувенирной продукции продают психотропные вещества.

