12:03  14 апреля
В Киеве пьяный водитель Porsche устроил тройное ДТП на Оболони: среди пострадавших – дети
11:30  14 апреля
На Житомирщине мужчина "заминировал" церковь
09:14  14 апреля
В Ровенской области продолжается масштабная операция по поиску 4-летнего мальчика
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2026, 12:10

Официально: правоохранители проводят обыски в U420 в шести городах

14 апреля 2026, 12:10
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Национальная полиция проводит обыски в сети магазинов U420, известных как "кафешопы"

Об этом сообщила Нацполиция и Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Следственные действия проводятся в рамках нескольких уголовных производств по участию в организованной преступной группе, незаконному обороту наркотиков и легализации доходов, полученных преступным путем.

Документирование деятельности данной сети продолжается с декабря 2025 года.

Как уточнила в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис, следственные действия проводятся во Львове, Харькове, Киеве, Одессе, Черновцах и Днепре.

Все детали правоохранители обещают обнародовать по завершении процессуальных действий.

Ранее в соцсетях появилась информация об обысках магазинов U420 в трех городах.

Как известно, журналисты Bihus.Info в рамках расследования выяснили, что масштабная сеть магазинов U420 продает психотропные вещества под видом сувенирной продукции.

Сейчас сеть активно развивается в Украине и рекламируется через блоггеров. Первые магазины U420 открылись в Киеве весной 2025 года, а сеть насчитывает около 30 точек в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Основную аудиторию, по наблюдениям журналистов, составляет молодежь, в том числе подростки.

Вскоре в разных городах Украины зафиксировали волну нападений на магазины сети U420, где под видом сувенирной продукции продают психотропные вещества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Офис генпрокурора обыски Украина наркотики правоохранители Нацполиция сувенир U420
