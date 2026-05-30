Ведущая Леся Никитюк призналась, какую свадьбу хочет с любимым

Леся Никитюк и военный Дмитрий Бабчук еще в прошлом году объявили о помолвке. Теперь ведущая рассказала, какой она видит будущую свадьбу

По словам ведущей, у нее есть практически бизнес-план. Леся Никитюк пошутила, что можно вообще не тратить деньги на свадьбу.

"У меня очень много друзей-коллег. Я думаю, что все по полчаса поработают у меня на свадьбе. Можно и без конверта тогда прийти уже", - говорит Леся.

Она также добавила, что они с Дмитрием хотят, чтобы на свадьбе выступала Верка Сердючка.

Напомним, летом прошлого года Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца . Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Впоследствии на одном из выпусков Кто сверху ведущая рассказала, что они с Дмитрием познакомились онлайн.