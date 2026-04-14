Офіційно: правоохоронці проводять обшуки в U420 у шести містах

Фото: Національна поліція

Національна поліція проводить обшуки в мережі магазинів U420, відомих як "кафешопи"

Про це повідомила Нацполіція та Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Слідчі дії проводяться в межах кількох кримінальних проваджень щодо участі в організованій злочинній групі, незаконного обігу наркотиків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Документування діяльності вказаної мережі триває з грудня 2025 року.

Як уточнила в коментарі "Українській правді" речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, слідчі дії проводяться у Львові, Харкові, Києві, Одесі, Чернівцях та Дніпрі.

Усі деталі правоохоронці обіцяють оприлюднити після завершення процесуальних дій.

Раніше у соцмережах з'явилася інформація про обшуки магазинів U420 в трьох містах.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info, у межах розслідування з'ясували, що масштабна мережа магазинів U420 продає психотропні речовини під виглядом сувенірної продукції.

Нині мережа активно розвивається в Україні та рекламується через блогерів. Перші магазини U420 відкрилися у Києві навесні 2025 року, а нині мережа налічує близько 30 точок у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Основну аудиторію, за спостереженнями журналістів, складає молодь, зокрема підлітки.

Згодом у різних містах України зафіксували хвилю нападів на магазини мережі U420, де під виглядом сувенірної продукції продають психотропні речовини

