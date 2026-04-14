14 квітня 2026, 12:10

Офіційно: правоохоронці проводять обшуки в U420 у шести містах

Фото: Національна поліція
Національна поліція проводить обшуки в мережі магазинів U420, відомих як "кафешопи"

Про це повідомила Нацполіція та Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Слідчі дії проводяться в межах кількох кримінальних проваджень щодо участі в організованій злочинній групі, незаконного обігу наркотиків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Документування діяльності вказаної мережі триває з грудня 2025 року.

Як уточнила в коментарі "Українській правді" речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, слідчі дії проводяться у Львові, Харкові, Києві, Одесі, Чернівцях та Дніпрі.

Усі деталі правоохоронці обіцяють оприлюднити після завершення процесуальних дій.

Раніше у соцмережах з'явилася інформація про обшуки магазинів U420 в трьох містах.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info, у межах розслідування з'ясували, що масштабна мережа магазинів U420 продає психотропні речовини під виглядом сувенірної продукції.

Нині мережа активно розвивається в Україні та рекламується через блогерів. Перші магазини U420 відкрилися у Києві навесні 2025 року, а нині мережа налічує близько 30 точок у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Основну аудиторію, за спостереженнями журналістів, складає молодь, зокрема підлітки.

Згодом у різних містах України зафіксували хвилю нападів на магазини мережі U420, де під виглядом сувенірної продукції продають психотропні речовини

Читайте також: Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні

Обшуки в U420: правоохоронці працюють у Львові, Харкові та Одесі
14 квітня 2026, 11:35
Черговий напад на U420: у Дніпрі пошкодили магазин мережі
10 квітня 2026, 14:45
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Фіктивна інвалідність за гроші: у Полтаві викрили лікарів і посередника
14 квітня 2026, 13:27
Вибухи у Дніпрі: 15 людей поранені, в місті пожежа
14 квітня 2026, 13:15
Чернігів під атакою "Шахеда": двоє людей у лікарні
14 квітня 2026, 12:34
У Києві п’яний водій Porsche влаштував потрійну ДТП на Оболоні: серед постраждалих – діти
14 квітня 2026, 12:03
На Рівненщині жінка на Mazda збила дитину
14 квітня 2026, 12:00
На Львівщині чоловіка засудили за зґвалтування 13-річної племінниці
14 квітня 2026, 11:41
Обшуки в U420: правоохоронці працюють у Львові, Харкові та Одесі
14 квітня 2026, 11:35
На Житомирщині чоловік "замінував" церкву
14 квітня 2026, 11:30
У Києві затримали серійних крадіїв, які винесли з квартири прикрас на пів мільйона гривень
14 квітня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віталій Портніков
Остап Дроздов
Всі блоги »