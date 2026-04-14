Сили ППО вночі знешкодили російську ракету та 114 безпілотників
У ніч на 14 квітня РФ атакувала Україну чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили керовану авіаційну ракету та 114 безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 5 локаціях.
Інформація щодо трьох ракет уточнюється.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, вночі 14 квітня російські війська масовано атакували дронами цивільну та портову інфраструктуру на півдні Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено іноземне судно, знищено СТО та автобуси.