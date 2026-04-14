14 квітня 2026, 08:50

Сили ППО вночі знешкодили російську ракету та 114 безпілотників

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 14 квітня РФ атакувала Україну чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили керовану авіаційну ракету та 114 безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 5 локаціях.

Інформація щодо трьох ракет уточнюється.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 14 квітня 2026 року

Нагадаємо, вночі 14 квітня російські війська масовано атакували дронами цивільну та портову інфраструктуру на півдні Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено іноземне судно, знищено СТО та автобуси.

атака на Україну 14 квітня 2026 року
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На трасі Київ – Харків водійка Porsche врізалась у відбійник і втекла з місця ДТП
14 квітня 2026, 10:49
Росіяни поцілили по лікарні у Херсоні: постраждали четверо працівників
14 квітня 2026, 10:48
Військовий збір діятиме ще три роки після війни: Зеленський підписав закон
14 квітня 2026, 10:42
На Сумщині чоловік ґвалтував 12-річну падчерку та її подругу
14 квітня 2026, 10:30
Наслідки обстрілів Сумщини: пошкоджені будинки та гімназія, є жертви
14 квітня 2026, 10:28
Російський "шахед" влучив в адмінбудівлю у центрі Чернігова
14 квітня 2026, 10:11
Росіяни знову атакували Кривий Ріг: виникла пожежа
14 квітня 2026, 09:57
Квартирна афера в Бучі: 66 людей втратили житло і гроші
14 квітня 2026, 09:52
На Закарпатті загасили масштабну пожежу на сміттєзвалищі
14 квітня 2026, 09:43
У Броварах на Київщині стався теракт: що відомо
14 квітня 2026, 09:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віталій Портніков
Остап Дроздов
Всі блоги »