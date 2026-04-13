Новый штамм коронавируса "Цикада" распространяется по миру: кто в опасности
"Цикада" - это стремительно распространяющийся новый тип коронавируса. Ученые уже оценивают его влияние
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Новый штамм коронавируса, получивший неофициальное название "Цикада", уже был зафиксирован по меньшей мере в 23 странах. В частности, в США, Великобритании, Гонконге и Мозамбике.
Особенностью этого штамма называют нестандартную динамику распространения. Речь идет о том, что поначалу этот вирус в некоторых регионах почти не проявлялся, а затем снова фиксировался. При этом предварительные наблюдения указывают, что среди инфицированных может быть больше детей, чем взрослых. Однако ученые предостерегают: эти данные еще не подтверждены окончательно и нуждаются в дополнительных исследованиях.
Симптомы почти не отличаются от других штаммов коронавируса. Это повышенная температура, кашель, боль в горле, насморк, усталость, головная боль, ломота в теле, одышка и иногда расстройства пищеварения.
При этом риск для общественного здоровья оценивается сейчас как низкий. По словам экспертов, вакцинация обеспечивает защиту от тяжелого протекания болезни. Кроме того, по мнению специалистов, COVID-19 постепенно переходит в категорию сезонных респираторных инфекций.
Напомним, в Украину поступили 100 000 доз комбинированной вакцины АКДП против коклюша, дифтерии и столбняка для безвозмездной вакцинации детей в соответствии с Календарем профилактических прививок.