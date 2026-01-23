В Институте сердца появился новейший УЗИ-аппарат, которым медучреждение обеспечил благотворитель Денис Парамонов

Фото: БФ Дениса Парамонова

Об этом говорится на сайте Фонда, передає RegioNews.

Подаренная благотворителем ультразвуковая диагностическая система производства США стоимостью более 2 млн. грн. является одной из лучших в области медицинского оборудования. Она имеет качественный сенсорный монитор, позволяющий врачу видеть точную картинку при обследовании пациента.

Также в аппарате есть порты для идущих в комплекте датчиков и это значительно повышает возможность делать разнообразные обследования, в частности, сердечно-сосудистые у взрослых и детей, которые в первую очередь нужны для пациентов Института сердца.

Директор Института сердца Борис Тодуров встретился с Денисом Парамоновым, поблагодарив за заботу о медучреждении, отметив важность такой помощи от благотворителя. Он также подчеркнул, что УЗИ-аппарат позволит проводить очень точные ультразвуковые исследования, а значит, ставить правильные диагнозы пациентам.

В свою очередь, благотворитель Денис Парамонов отметил, что Институт сердца требует особого внимания по обновлению медицинского оборудования, ведь это медучреждение является флагманом в украинской трансплантологии.

"С 2022 года мы помогли более 750 больницам по всей Украине. Институт сердца получает от нас помощь уже в третий раз. Летом 2024 года вместе с SMK Group мы передали сюда на оснащение 5 млн грн, на днях – современный УЗИ-аппарат стоимостью 2 млн. Сегодня приехали тоже не с пустыми руками – привезли зарядную станцию ​​EcoFlow для реанимации. Также провели встречу, обсудили дальнейшие приоритеты сотрудничества. В современных реалиях вопросы качественной диагностики и электричества очень важны – мы это понимаем. Наш Фонд будет максимально помогать, системно будет работать с такими медучреждениями, как Институт сердца – флагманами украинской медицины", – отметил меценат Денис Парамонов.

Напомним, по решению благотворителя Дениса Парамонова зарядные станции EcoFlow будут приобретены в детские больницы Харькова, Днепра, Запорожья и Николаева. Для отделения детской реанимации Института сердца такая зарядная станция уже предоставлена.

Также ранее Благотворительный фонд Дениса Парамонова и SMK Group обеспечили Институт сердца современным оборудованием стоимостью почти 5 млн грн. Это видеогастроскоп и видеобронхоскоп, необходимые для быстрой и точной диагностики перед операциями. Кроме того, Фонд помогал обеспечить Институт сердца дефибрилляторами для операционного блока.