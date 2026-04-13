Новий штам коронавірусу "Цикада" поширюється світом: хто в небезпеці

Фото з відкритих джерел

"Цикада" - це новий тип коронавірусу, який стрімко поширюється. Вчені вже оцінюють його вплив

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Новий штам коронавірусу, який отримав неофіційну назву "Цикада", вже було зафіксовано щонайменше в 23 країнах. Зокрема, у США, Великій Британії, Гонконзі та Мозамбіку.

Особливістю цього штаму називають нестандартну динаміку поширення. Йдеться про те, що спочатку цей вірус у деяких регіонах майже не проявлявся, а потім знову фіксувався. При цьому попередні спостереження вказують, що серед інфікованих може бути більше дітей, ніж дорослих. Однак науковці застерігають: ці дані ще не підтверджені остаточно та потребують додаткових досліджень.

Симптоми майже не відрізняються від інших штамів коронавірусу. Це підвищена температура, кашель, біль у горлі, нежить, втома, головний біль, ломота в тілі, задишка та інколи розлади травлення.

При цьому ризик для громадського здоров’я наразі оцінюється як низький. За словами експертів, вакцинація забезпечує захист від тяжкого перебігу хвороби. Крім того, на думку фахівців, COVID-19 вже поступово переходить у категорію сезонних респіраторних інфекцій.

Нагадаємо, в Україну надійшли 100 000 доз комбінованої вакцини АКДП проти кашлюку, дифтерії та правця для безоплатної вакцинації дітей відповідно до Календаря профілактичних щеплень.