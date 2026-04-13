Сили ППО знешкодили вночі 87 російських безпілотників: є влучання на 9 локаціях
Протягом ночі 13 квітня ворог атакував Україну 98 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 65 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 87 російських безпілотників на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, зранку 13 квітня російські війська атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. Виникла пожежа.
На Чернігівщині через нічний ворожий удар без світла залишились 12 тисяч людей.