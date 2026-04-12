Ціни на бензин падають: скільки зараз коштує заправитись на АЗС
В Україні дещо знизились ціни на пальне. Стало відомо, які зараз цінники на українських АЗС
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
В Україні нарахі середня вартість дизеля становить 90,29 гривні за літр. При цьому літр бензину А-95 в середньому коштуватиме 76,56 гривні. Які середні ціни на пальне по країні:
- бензин А-95 преміум – 76,56 гривні за літр;
- бензин А-95 – 73,11 гривні за літр;
- бензин А-92 – 67,34 гривні за літр;
- дизпальне – 90,29 гривні за літр;
- автогаз – 49,06 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Новини.LIVE зазначила, що пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр. Це, якщо антимонопольний комітет не виконуватиме свою роботу
Як відомо, на українському роздрібному ринку фіксують подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.
