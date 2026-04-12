Буданов анонсировал новый обмен пленными

Глава Офиса президента Кирилл Буданов высказался по поводу планов на новый обмен пленными. Он объяснил, почему процесс задерживается

По словам руководителя ОП, новый этап обмена пленными может состояться уже в конце недели. По его словам, сейчас процесс задерживается исключительно из-за технических и организационных моментов.

Напомним, 11 апреля Украина и РФ провели обмен пленными. Домой вернулись 175 наших соотечественников, преимущественно попавших во вражеский плен еще в первые дни и месяцы полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.