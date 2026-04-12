Буданов анонсував новий обмін полоненими

Фото з відкритих джерел

Голова Офісу президента Кирило Буданов висловився щодо планів на новий обмін полоненими. Він пояснив, чому процес затримується

Про це повідомляє "Новини.LIVE", передає RegioNews.

За словами керівника ОП, новий етап обміну полоненими може відбутися вже наприкінці тижня. За його словами, наразі процес затримується виключно через технічні та організаційні моменти.

Нагадаємо, 11 квітня Україна та РФ провели обмін полоненими. Додому повернулися 175 наших співвітчизників, які переважно потрапили у ворожий полон ще у перші дні та місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.