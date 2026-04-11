В Украине наблюдается острый дефицит учителей

За последние 10 лет количество учителей в возрасте до 30 лет сократилось вдвое. Несмотря на то, что ежегодно вузы выпускают 10 тысяч педагогов, большинство из них не хотят работать в школах

Об этом в интервью рассказал председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает RegioNews.

По его словам, ситуация с молодыми кадрами сейчас критична для выживания образования.

"За последние 10 лет количество учителей младше 30 лет уменьшилось в два раза. Они не уходят в профессию. Мы каждый год заказываем и выпускаем 10 тысяч студентов с педагогическим образованием, окончивших университеты. В профессию в среднем доходят чуть меньше 20%", – отметил Бабак.

По его мнению, только рост заработной платы может мотивировать молодого учителя работать по специальности в Украине.

Напомним, средняя заработная плата учителя в Украине в начале 2026 года составляет около 14 000–16 000 грн.

Как сообщалось, осенью 2025 года правительство ввело ежемесячную доплату в размере 4000 грн для учителей в прифронтовых общинах. Повышенная доплата касается около 25 тысяч педагогов.