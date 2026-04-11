12:55  11 апреля
Во Львовской области фиксируют значительные очереди на границе
11:15  11 апреля
В Киеве пытались поджечь автомобиль народного депутата
10:35  11 апреля
В Одессе "шахед" влетел в квартиру и не взорвался
UA | RU
UA | RU
11 апреля 2026, 15:22

В Украине наблюдается острый дефицит учителей

11 апреля 2026, 15:22
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За последние 10 лет количество учителей в возрасте до 30 лет сократилось вдвое. Несмотря на то, что ежегодно вузы выпускают 10 тысяч педагогов, большинство из них не хотят работать в школах

Об этом в интервью рассказал председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает RegioNews.

По его словам, ситуация с молодыми кадрами сейчас критична для выживания образования.

"За последние 10 лет количество учителей младше 30 лет уменьшилось в два раза. Они не уходят в профессию. Мы каждый год заказываем и выпускаем 10 тысяч студентов с педагогическим образованием, окончивших университеты. В профессию в среднем доходят чуть меньше 20%", – отметил Бабак.

По его мнению, только рост заработной платы может мотивировать молодого учителя работать по специальности в Украине.

Напомним, средняя заработная плата учителя в Украине в начале 2026 года составляет около 14 000–16 000 грн.

Как сообщалось, осенью 2025 года правительство ввело ежемесячную доплату в размере 4000 грн для учителей в прифронтовых общинах. Повышенная доплата касается около 25 тысяч педагогов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
В Украине подорожает обучение в университетах
31 марта 2026, 20:07
В Украине будут штрафовать за прогулы школы
24 марта 2026, 16:26
В Украине будут жестче относиться к пропускам школы
23 марта 2026, 17:25
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Во время сегодняшнего обмена пленными освобождены 20 пограничников
11 апреля 2026, 16:32
Украина предложила РФ продлить режим прекращения огня после Пасхи
11 апреля 2026, 15:41
Пограничники показали, как уничтожают технику и живую силу противника в Харьковской области
11 апреля 2026, 14:58
Армия РФ сбросила четыре авиабомба на Краматорск
11 апреля 2026, 14:27
Из российского плена вернулись 175 украинцев
11 апреля 2026, 13:59
Жителей Киева могут принудительно заставить разбирать завалы после обстрелов
11 апреля 2026, 13:29
Во Львовской области фиксируют значительные очереди на границе
11 апреля 2026, 12:55
На Пасху электричество обещают не отключать
11 апреля 2026, 12:25
Российские военные убили 67-летнего мужчину в Никополе
11 апреля 2026, 11:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Юрий Касьянов
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »