В Україні спостерігається гострий дефіцит вчителів
За останні 10 років кількість вчителів віком до 30 років скоротилася вдвічі. Попри те, що щороку виші випускають 10 тисяч педагогів, переважна більшість із них не хочуть працювати у школах
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає RegioNews.
За його словами, ситуація з молодими кадрами зараз критична для виживання освіти.
"За останні 10 років кількість вчителів, молодших 30 років, зменшилася в два рази. Вони не йдуть в професію. Ми кожного року замовляємо і випускаємо 10 тисяч студентів з педагогічною освітою, які закінчили університети. В професію в середньому доходять трішки менше, ніж 20%", – зазначив Бабак.
На його думку, лише зростання заробітної плати може мотивувати молодого вчителя працювати за фахом в Україні.
Нагадаємо, середня заробітна плата вчителя в Україні на початку 2026 року складає приблизно 14 000–16 000 грн.
Як повідомлялось, восени 2025 року Уряд запровадив щомісячну доплату в розмірі 4000 грн для вчителів у прифронтових громадах. Підвищена доплата стосується близько 25 тисяч педагогів.