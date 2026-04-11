11 квітня 2026, 15:22

В Україні спостерігається гострий дефіцит вчителів

ілюстративне фото: з відкритих джерел
За останні 10 років кількість вчителів віком до 30 років скоротилася вдвічі. Попри те, що щороку виші випускають 10 тисяч педагогів, переважна більшість із них не хочуть працювати у школах

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає RegioNews.

За його словами, ситуація з молодими кадрами зараз критична для виживання освіти.

"За останні 10 років кількість вчителів, молодших 30 років, зменшилася в два рази. Вони не йдуть в професію. Ми кожного року замовляємо і випускаємо 10 тисяч студентів з педагогічною освітою, які закінчили університети. В професію в середньому доходять трішки менше, ніж 20%", – зазначив Бабак.

На його думку, лише зростання заробітної плати може мотивувати молодого вчителя працювати за фахом в Україні.

Нагадаємо, середня заробітна плата вчителя в Україні на початку 2026 року складає приблизно 14 000–16 000 грн.

Як повідомлялось, восени 2025 року Уряд запровадив щомісячну доплату в розмірі 4000 грн для вчителів у прифронтових громадах. Підвищена доплата стосується близько 25 тисяч педагогів.

МОН освіта школа учителя зарплата
В Україні подорожчає навчання в університетах
31 березня 2026, 20:07
В Україні будуть штрафувати за прогули школи
24 березня 2026, 16:26
В Україні будуть жорсткіше ставитися до пропусків школи
23 березня 2026, 17:25
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Україна запропонувала РФ продовжити режим припинення вогню після Великодня
11 квітня 2026, 15:41
Прикордонники показали, як нищать техніку та живу силу противника на Харківщині
11 квітня 2026, 14:58
Армія РФ скинула чотири авіабомби на Краматорськ
11 квітня 2026, 14:27
З російського полону повернулися 175 українців
11 квітня 2026, 13:59
Жителів Києва можуть примусово заставити розбирати завали після обстрілів
11 квітня 2026, 13:29
У Львівській області фіксують значні черги на кордоні
11 квітня 2026, 12:55
На Великодні свята електрику обіцяють не відключати
11 квітня 2026, 12:25
Російські військові вбили 67-річного чоловіка у Нікополі
11 квітня 2026, 11:54
У Києві намагались підпалити автомобіль народного депутата
11 квітня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »