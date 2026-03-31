В Украине подорожает обучение в университетах

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель министра образования Николай Трофименко во время брифинга 31 марта.

По его словам, в прошлом году цены на контрактную форму обучения уже выросли почти на 30%, и эта тенденция сохранится в следующем учебном году.

Трофименко отметил, что университеты должны формировать специальные фонды, в частности, для обеспечения выплат работникам.

"Вы знаете, что работникам университетов с 1 января 2026 года повысили заработную плату на 30%, а с 1 марта повысят еще на 20%. Соответственно, мы не должны демпинговать – мы должны обеспечивать адекватную цену за высшее образование в наших вузах", – отметил замминистра.

Трофименко также добавил, что государство на 10% увеличило финансирование для учебных заведений, перемещенных с прифронтовых территорий, однако эти средства не будут учитываться при расчете себестоимости обучения.

