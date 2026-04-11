Кошики, товари для церкви, ковбаса та інше: що найчастіше купували українці перед Великоднем
За статистикою українського маркетплейсу, за тиждень до Великодня українці купують не лише "пасхальні товари". Стало відомо, що купували українці цьогоріч
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Найчастіше перед Великоднем покупці шукали:
- товари для святкового столу;
- кухонну техніку;
- товари для писанкарства;
- кошики;
- товари для церкви;
- великодній декор;
- товари для прибирання дому;
- товари для поминальної неділі.
Також в лідерах виявились ковбаси та м'ясні вироби. На цю категорію припадає 51% замовлень. Закрили п'ятірку найпопулярніших товарів перед Великоднем такі товари:
- кошики та плетені вироби, де кількість замовлень зросла на 48%;
- великодні подарунки та прикраси, замовлення зросли на 31%;
- товари для кондитерства (приготування пасок) – купівля зросла на 30%;
- церковне начиння – теж +30% замовлень.
Нагадаємо, за підрахунками науковців "Інституту аграрної економіки", цьогоріч Великодній кошик в Україні на родину з чотирьох осіб коштуватиме приблизно 1 903,19 гривні. Це на 14,4% дорожче, аніж було минулого року (у 2025 цей показник був на рівні 1663,26 гривні).
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
