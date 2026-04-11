21:37  10 квітня
Сніг, дощ і заморозки: стало відомо, якою буде погода на вихідних
20:40  10 квітня
На Волині чоловік погрожував поліцейським гранатою
19:15  10 квітня
У Чернігові в лісі знайшли мертвим поліцейського
UA | RU
UA | RU
11 квітня 2026, 00:35

Кошики, товари для церкви, ковбаса та інше: що найчастіше купували українці перед Великоднем

11 квітня 2026, 00:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За статистикою українського маркетплейсу, за тиждень до Великодня українці купують не лише "пасхальні товари". Стало відомо, що купували українці цьогоріч

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Найчастіше перед Великоднем покупці шукали:

  • товари для святкового столу;
  • кухонну техніку;
  • товари для писанкарства;
  • кошики;
  • товари для церкви;
  • великодній декор;
  • товари для прибирання дому;
  • товари для поминальної неділі.

Також в лідерах виявились ковбаси та м'ясні вироби. На цю категорію припадає 51% замовлень. Закрили п'ятірку найпопулярніших товарів перед Великоднем такі товари:

  • кошики та плетені вироби, де кількість замовлень зросла на 48%;
  • великодні подарунки та прикраси, замовлення зросли на 31%;
  • товари для кондитерства (приготування пасок) – купівля зросла на 30%;
  • церковне начиння – теж +30% замовлень.

Нагадаємо, за підрахунками науковців "Інституту аграрної економіки", цьогоріч Великодній кошик в Україні на родину з чотирьох осіб коштуватиме приблизно 1 903,19 гривні. Це на 14,4% дорожче, аніж було минулого року (у 2025 цей показник був на рівні 1663,26 гривні).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни купівля економіка
Розмінування в Україні: фермерам повернули понад 15 тисяч гектарів
09 квітня 2026, 23:55
Переселенці-захисники та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати житлові сертифікати вже з 20 квітня
09 квітня 2026, 19:33
Подорожчання пального: в Антимонопольному комітеті розповіли про перевірки
09 квітня 2026, 12:00
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »