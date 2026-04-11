Кошики, товари для церкви, ковбаса та інше: що найчастіше купували українці перед Великоднем

За статистикою українського маркетплейсу, за тиждень до Великодня українці купують не лише "пасхальні товари". Стало відомо, що купували українці цьогоріч

Найчастіше перед Великоднем покупці шукали:

товари для святкового столу;

кухонну техніку;

товари для писанкарства;

кошики;

товари для церкви;

великодній декор;

товари для прибирання дому;

товари для поминальної неділі.

Також в лідерах виявились ковбаси та м'ясні вироби. На цю категорію припадає 51% замовлень. Закрили п'ятірку найпопулярніших товарів перед Великоднем такі товари:

кошики та плетені вироби, де кількість замовлень зросла на 48%;

великодні подарунки та прикраси, замовлення зросли на 31%;

товари для кондитерства (приготування пасок) – купівля зросла на 30%;

церковне начиння – теж +30% замовлень.

Нагадаємо, за підрахунками науковців "Інституту аграрної економіки", цьогоріч Великодній кошик в Україні на родину з чотирьох осіб коштуватиме приблизно 1 903,19 гривні. Це на 14,4% дорожче, аніж було минулого року (у 2025 цей показник був на рівні 1663,26 гривні).