09 квітня 2026, 21:49

Сили оборони уразили російський ЗРК вартістю близько 25 мільйонів доларів

Уражено ЗРК, нафтоперекачувальну станцію та низку логістичних об’єктів росіян

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 9 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію "Крымская” у Краснодарському краї РФ", – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкту.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, українські військові завдали вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського, складу БпЛА поблизу Орлинського та зенітному ракетному комплексу "Тор М1" у районі Кальчинівки.

Нагадаємо, орієнтовна вартість російського зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" становить близько 25 мільйонів доларів США.

Як повідомлялось, Сили оборони уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1" на тимчасово окупованій території Луганської області. Це сталось наприкінці березня.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
