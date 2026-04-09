Сили оборони уразили російський ЗРК вартістю близько 25 мільйонів доларів
Уражено ЗРК, нафтоперекачувальну станцію та низку логістичних об’єктів росіян
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 9 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію "Крымская” у Краснодарському краї РФ", – йдеться у повідомленні.
Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкту.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Крім того, українські військові завдали вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського, складу БпЛА поблизу Орлинського та зенітному ракетному комплексу "Тор М1" у районі Кальчинівки.
Нагадаємо, орієнтовна вартість російського зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" становить близько 25 мільйонів доларів США.
Як повідомлялось, Сили оборони уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1" на тимчасово окупованій території Луганської області. Це сталось наприкінці березня.