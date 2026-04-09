Сили оборони уразили російський ЗРК вартістю близько 25 мільйонів доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 9 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію "Крымская” у Краснодарському краї РФ", – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкту.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, українські військові завдали вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського, складу БпЛА поблизу Орлинського та зенітному ракетному комплексу "Тор М1" у районі Кальчинівки.

Нагадаємо, орієнтовна вартість російського зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" становить близько 25 мільйонів доларів США.

Як повідомлялось, Сили оборони уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1" на тимчасово окупованій території Луганської області. Це сталось наприкінці березня.