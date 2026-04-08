Жестокое убийство Игоря Комарова на Бали: какое наказание ждет преступников

Фото из открытых источников

Исполнители и заказчики жестокого убийства Игоря Комарова на Бали могут получить максимальное наказание по закону Индонезии

Об этом в эксклюзивном интервью РБК-Украина рассказал представитель детективного агентства Focus Security Consulting and Investigations, передает RegioNews.

"Они будут идентифицированы правоохранителями страны, в которой находятся и задержаны. Затем их передадут в Индонезию для следствия и суда", – отметил детектив.

По его словам, ответственность за такие преступления очень высока.

"Вплоть до высшей меры наказания. Учитывая издевательства и прижизненные увечья, особый цинизм с которым Игоря убили, а затем расчленили его тело, прокурор потребует только казни", – подчеркнул он.

Такая же ответственность по закону Индонезии касается и заказчиков преступления. Лица, которые помогали исполнителям или знали о планах, но не сообщили следствие, тоже подвергаются уголовному преследованию и рискуют получить максимальное наказание.

Детектив добавил, что суд над фигурантами, вероятно, будет показателен.

Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали

20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил , что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра.

По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей. Его пытали и потребовали за него 10 миллионов долларов выкупа.

По информации источников, похищение могло произойти из-за фотографии с геолокацией, которую опубликовала в социальных сетях девушка потерпевшего, блоггер Ева Мишалова.

Позже в интернете появились видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Игоря Комарова, будто признает свое участие в так называемых "днепровских офисах". В записях он утверждал, что за безопасность этих офисов отвечал Александр Петровский (Нарик), получая за это по 15 тысяч долларов ежемесячно из каждого офиса.