08 апреля 2026, 08:08

Жестокое убийство Игоря Комарова на Бали: какое наказание ждет преступников

08 апреля 2026, 08:08
Фото из открытых источников
Исполнители и заказчики жестокого убийства Игоря Комарова на Бали могут получить максимальное наказание по закону Индонезии

Об этом в эксклюзивном интервью РБК-Украина рассказал представитель детективного агентства Focus Security Consulting and Investigations, передает RegioNews.

"Они будут идентифицированы правоохранителями страны, в которой находятся и задержаны. Затем их передадут в Индонезию для следствия и суда", – отметил детектив.

По его словам, ответственность за такие преступления очень высока.

"Вплоть до высшей меры наказания. Учитывая издевательства и прижизненные увечья, особый цинизм с которым Игоря убили, а затем расчленили его тело, прокурор потребует только казни", – подчеркнул он.

Такая же ответственность по закону Индонезии касается и заказчиков преступления. Лица, которые помогали исполнителям или знали о планах, но не сообщили следствие, тоже подвергаются уголовному преследованию и рискуют получить максимальное наказание.

Детектив добавил, что суд над фигурантами, вероятно, будет показателен.

Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали

20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил , что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра.

По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей. Его пытали и потребовали за него 10 миллионов долларов выкупа.

По информации источников, похищение могло произойти из-за фотографии с геолокацией, которую опубликовала в социальных сетях девушка потерпевшего, блоггер Ева Мишалова.

Позже в интернете появились видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Игоря Комарова, будто признает свое участие в так называемых "днепровских офисах". В записях он утверждал, что за безопасность этих офисов отвечал Александр Петровский (Нарик), получая за это по 15 тысяч долларов ежемесячно из каждого офиса.

Украина расследование убийство Тело наказание Бали Индонезия Игорь Комаров
