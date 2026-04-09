Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 99 зі 119 російських безпілотників
У ніч на 9 квітня ворог атакував Україну 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 119 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, зранку 9 квітня ворог атакував Запорізький район, завдав щонайменше 8 ударів. Одна людина загинула, четверо отримали поранень.