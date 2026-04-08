08 апреля 2026, 14:40

ОРВИ и COVID-19: 115 тыс. украинцев заболели на прошлой неделе

Иллюстративное фото: из открытых источников
За неделю с 30 марта по 5 апреля гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 115 581 человек – 50 216 взрослых и 65 365 детей. Это на 8,2% меньше, чем на прошлой неделе

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Среди подтвержденных случаев – 51 инфицирование COVID-19.

В медицинские учреждения с осложнениями госпитализировали 3 104 пациента, из них 1 753 – дети.

Показатели заболеваемости соответствуют фоновому уровню интенсивности во всех регионах Украины.

Советы по профилактике

  1. Регулярно мойте руки и пользуйтесь антисептиками.
  2. Проветривайте помещение и избегайте мест скопления людей.
  3. Оставайтесь дома при первых симптомах простуды.

При симптомах: ломота в мышцах и суставах, боль в горле, температура 38 °C и выше, кашель или головная боль – обращайтесь к врачу. Самолечение может быть опасным.

Напомним, в Украине с 29 сентября 2025 года официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

Украина ОРВИ грипп Минздрав COVID-19 заболеваемость
