08 квітня 2026, 14:40

ГРВІ та COVID-19: 115 тис. українців захворіли минулого тижня

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Упродовж тижня з 30 березня до 5 квітня на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 115 581 людина – 50 216 дорослих і 65 365 дітей. Це на 8,2% менше, ніж на попередньому тижні

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Серед підтверджених випадків – 51 інфікування COVID-19.

До медичних закладів із ускладненнями госпіталізували 3 104 пацієнти, з них 1 753 – діти.

Показники захворюваності відповідають фоновому рівню інтенсивності у всіх регіонах України.

Поради щодо профілактики

  1. Регулярно мийте руки та користуйтеся антисептиками.
  2. Провітрюйте приміщення та уникайте місць скупчення людей.
  3. Залишайтеся вдома при перших симптомах застуди.

При симптомах: ломота у м’язах і суглобах, біль у горлі, температура 38 °C і вище, кашель або головний біль – звертайтеся до лікаря. Самолікування може бути небезпечним.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

