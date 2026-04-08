У ніч на 8 квітня ворог атакував Україну 176 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 120 із них – "шахеди"

Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 146 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч на 8 квітня російські війська атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Постраждала цивільна та портова інфраструктура.