РФ запустила по Україні майже 180 безпілотників: є влучання на 12 локаціях
У ніч на 8 квітня ворог атакував Україну 176 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 120 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 146 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, у ніч на 8 квітня російські війська атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Постраждала цивільна та портова інфраструктура.