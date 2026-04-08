08 апреля 2026, 08:38

"Гастроли" в один конец: раскрыта схема побега за границу под видом музыкантов

Прокуроры сообщили о подозрении гражданке Украины, которая организовала схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина регистрировалась как физическое лицо-предприниматель и действовала якобы в сфере культуры. Она подыскивала мужчин, не имеющих законных оснований для выезда за границу, и за вознаграждение от 7 500 долларов США предлагала им оформление в качестве участников музыкальных групп.

В дальнейшем организатор подавала в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины списки лиц, отмечая, что они будут участвовать в благотворительных концертах за рубежом.

На основании этих обращений Министерство формировало и направляло письма содействия в Государственную пограничную службу Украины, которые и становились основанием для пересечения государственной границы.

В результате реализации схемы из Украины выехали 28 человек, которые до сих пор не вернулись. Еще 16 человек планировали воспользоваться аналогичным механизмом, однако не успели этого сделать.

Организатору заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Сейчас она находится за пределами страны.

Кроме того, правоохранители провели обыски у бывших работников Министерства, в том числе у исполняющего обязанности министра культуры, которые согласовывали соответствующие документы, а также других фигурантов дела.

Проверяется возможная причастность должностных лиц Министерства к функционированию этой схемы.

Напомним, правоохранительные органы разоблачили организованную групп , предлагавшую комплексные "услуги" для уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу. По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, главный подозреваемый по делу – глава Луганской федерации бокса Александр Матросов.

