08 квітня 2026, 08:38

"Гастролі" в один бік: викрито схему втечі за кордон під виглядом музикантів

08 квітня 2026, 08:38
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Прокурори повідомили про підозру громадянці України, яка організувала схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка реєструвалася як фізична особа-підприємець та діяла нібито у сфері культури. Вона підшуковувала чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду за кордон, і за винагороду від 7 500 доларів США пропонувала їм оформлення як учасників музичних гуртів.

Надалі організаторка подавала до Міністерство культури та стратегічних комунікацій України списки осіб, зазначаючи, що вони нібито братимуть участь у благодійних концертах за кордоном.

На підставі цих звернень Міністерство формувало та направляло листи сприяння до Державна прикордонна служба України, які й ставали підставою для перетину державного кордону.

У результаті реалізації схеми з України виїхали 28 осіб, які до цього часу не повернулися. Ще 16 чоловіків планували скористатися аналогічним механізмом, однак не встигли цього зробити.

Організаторці заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває за межами країни.

Крім того, правоохоронці провели обшуки у колишніх працівників Міністерства, зокрема у ексвиконувача обов'язків міністра культури, які погоджували відповідні документи, а також інших фігурантів справи.

Наразі перевіряється можлива причетність посадових осіб Міністерства до функціонування цієї схеми.

Нагадаємо, правоохоронні органи викрили організовану групу, яка пропонувала комплексні "послуги" для ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, головний підозрюваний у справі – очільник Луганської федерації боксу Олександр Матросов.

