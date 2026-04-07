Враг продолжает прицельно бить по энергообъектам на Черниговщине

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

Вечером 6 апреля российские ударные дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в Корюковском и Новгород-Северском районах области. Зафиксировано четыре попадания.

Энергетики работали на объектах всю ночь. По состоянию на утро части потребителей свет вернули. Работы продолжаются.

Кроме того, в Сновской громаде беспилотник типа "Герань" ударил по объекту транспортной инфраструктуры.

Всего за прошедшие сутки Черниговщина подверглась 27 обстрелам, были зафиксированы 67 взрывов.

Напомним, в ночь на 7 апреля РФ атаковала Украину 110 ударными БПЛА. ПВО обезвредила 77 беспилотников, зафиксировано попадание на 14 локациях.