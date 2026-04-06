НАБУ знайшло у народного депутата "сховані" 13 мільйонів

Правоохоронці викрили одного з чинних депутатів на незаконному збагаченні. Відомо, що йдеться про нерухомість, яка перевищує його доходи

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохороці, протягом 2020-2021 років народний депутат став власником активів на понад 13 мільйонів гривень. Ця цифра значно перевищує його офіційні доходи, які він вказав у декларації.

На ці гроші депутат купив придбав котедж та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря (село Коблево), а також купив квартиру в центрі Києва площею 132,6 квадратних метрів. Лише вартість послуг з розроблення дизайн-проєкту цієї квартири та сам ремонт апартаментів коштували понад 5,5 мільйона гривень.

"Нардепу повідомили про підозру за ст. 368-5 КК України", - повідомили в НАБУ.

