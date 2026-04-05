05 апреля 2026, 14:49

Украинские дроны атаковали порт "Транснефть" и объекты "Лукойла" в РФ

Скриншот с видео
В ночь на 5 апреля бойцы Сил беспилотных систем Украины нанесли удары по нефтелогистической инфраструктуре России – в частности по порту Приморск и объектам "Лукойла" в городе Кстово

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews.

По его словам, к операции были привлечены подразделения Сил беспилотных систем, в том числе 1 отдельный центр СБС, пилоты 9 батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады "Птицы Мадяра" и 413 отдельного подразделения "Рейд".

В России подтвердили атаку дронов. В Ленинградской области заявили о запуске 19 беспилотников и повреждении нефтепровода вблизи порта Приморск.

Также в Нижегородской области сообщили о поражении нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" и Новогорьковской ТЭЦ.

Подробности о масштабах повреждений уточняются.

Напомним, недавно Силы обороны Украины также нанесли поражения по важным объектам агрессора. В частности, были поражены НПЗ "Башнефть-Новойл", вражеский полигон и другие объекты РФ.

Ранее украинские военные поразили состав БПЛА, самолет и РЛС россиян на территории Крыма. Ущерб достигает миллионов долларов.

