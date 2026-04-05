05 квітня 2026, 14:49

Українські дрони атакували порт "Транснефть" і об'єкти "Лукойлу" в РФ

05 квітня 2026, 14:49
Скриншот із відео
У ніч на 5 квітня бійці Сил безпілотних систем України завдали ударів по нафтологістичній інфраструктурі Росії – зокрема по порту Приморськ та об'єктах"Лукойлу" у місті Кстово

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, передає RegioNews.

За його словами, до операції були залучені підрозділи Сил безпілотних систем, зокрема 1 окремий центр СБС, пілоти 9 батальйону "Кайрос" 414 окремої бригади "Птахи Мадяра"та 413 окремого підрозділу "Рейд".

У Росії підтвердили атаку дронів. У Ленінградській області заявили про запуск 19 безпілотників і пошкодження нафтопроводу поблизу порту Приморськ.

Також у Нижньогородській області повідомили про ураження нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижньогороднефтеоргсинтез" і Новогорьковської ТЕЦ.

Деталі щодо масштабів пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України також завдали уражень по важливих об'єктах агресора. Зокрема було уражено НПЗ "Башнефть-Новойл", ворожий полігон та інші об’єкти РФ.

Раніше українські військові уразили склад БпЛА, літак та РЛС росіян на території Криму. Збитки сягають мільйонів доларів.

