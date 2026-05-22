В Сумской области российский дрон дотла сжег комбайн в поле

В Сумской области российский беспилотник атаковал комбайн, работавший в поле на территории Новослободской общины

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews .

Инцидент произошел около 16.30. В результате удара комбайн был полностью уничтожен.

Водитель техники успел спастись и не пострадал.

По данным местных властей, российские войска в очередной раз сознательно атаковали гражданский объект и людей.

Напомним, что на Днепропетровщине 22 мая в результате атаки российского FPV-дрона в Марганце пострадали 13 гражданских. Оккупанты целенаправленно попали рядом с транспортом, в котором работники местного предприятия направлялись на работу.