В Сумской области российский дрон дотла сжег комбайн в поле
В Сумской области российский беспилотник атаковал комбайн, работавший в поле на территории Новослободской общины
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews .
Инцидент произошел около 16.30. В результате удара комбайн был полностью уничтожен.
Водитель техники успел спастись и не пострадал.
По данным местных властей, российские войска в очередной раз сознательно атаковали гражданский объект и людей.
Напомним, что на Днепропетровщине 22 мая в результате атаки российского FPV-дрона в Марганце пострадали 13 гражданских. Оккупанты целенаправленно попали рядом с транспортом, в котором работники местного предприятия направлялись на работу.
22 мая 2026
