93 ворожих БпЛА атакували Україну: є влучання на 10 локаціях
У ніч на 5 квітня (з 18:00 4 квітня) російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши 93 ударні безпілотники. Близько 60 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 76 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 10 локаціях, а уламки збитих дронів впали ще на 3 локаціях.
Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Одесу. За попередньою інформацією, постраждали троє людей. Пошкоджено житлові будинки у Хаджибейському районі міста.