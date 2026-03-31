В Украине подорожает хлеб: к каким ценам готовиться

В Украине пекари готовятся в ближайшее время поднять цены на хлеб. При этом игроки рынка обещают, что подорожание будет постепенным.

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины Александр Тараненко пояснил, что даже после удорожания стоимость хлеба будет оставаться доступной. По его словам, если буханка стоит около 30 гривен, ее подорожание составит примерно 1,5 гривны.

При этом игроки отрасли не исключают, что в ближайшее время хлеб может подорожать еще на 5%. Основной причиной называют постоянное повышение затрат на производство.

Напомним, по подсчетам ученых "Института аграрной экономики", в этом году Пасхальная корзина в Украине на семью из четырех человек обойдется примерно в 1 903,19 гривны. Это на 14,4% дороже, чем было в прошлом году (в 2025 году этот показатель был на уровне 1663,26 гривны).