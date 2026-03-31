31 марта 2026, 23:40

В Украине подорожает хлеб: к каким ценам готовиться

31 марта 2026, 23:40
Фото: из открытых источников
В Украине пекари готовятся в ближайшее время поднять цены на хлеб. При этом игроки рынка обещают, что подорожание будет постепенным.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины Александр Тараненко пояснил, что даже после удорожания стоимость хлеба будет оставаться доступной. По его словам, если буханка стоит около 30 гривен, ее подорожание составит примерно 1,5 гривны.

При этом игроки отрасли не исключают, что в ближайшее время хлеб может подорожать еще на 5%. Основной причиной называют постоянное повышение затрат на производство.

Напомним, по подсчетам ученых "Института аграрной экономики", в этом году Пасхальная корзина в Украине на семью из четырех человек обойдется примерно в 1 903,19 гривны. Это на 14,4% дороже, чем было в прошлом году (в 2025 году этот показатель был на уровне 1663,26 гривны).

31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
