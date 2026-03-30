Помидоры, капуста и прочее: в Украине снова подорожали овощи

Фото: из открытых источников

В Украине изменились цены на ряд овощей. Стало известно, что подорожало, а что стало дешевле

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

За неделю подешевели свеклу (с 8 – 11 до 7 – 10 гривен за килограмм) и картофель (с 6 – 12 до 5 – 11 гривен за килограмм). При этом морковь подорожала с 6 – 11 до 8 – 13 гривен за килограмм.

Подорожали помидоры: цена выросла со 150 – 165 до 160 – 170 гривен за килограмм. Сладкий перец вырос в цене с 200-260 до 250-270 гривен за килограмм. Огурцы подешевели со 150-250 до 140-220 гривен за килограмм: падение цены объясняют увеличение предложения на рынке.

Цветная капуста подорожала со 160 – 170 до 170 – 185 гривен за килограмм. Среди фруктов подорожала только клубника: стоимость выросла со 180 – 200 до 190 – 210 гривен за килограмм.

Напомним, по подсчетам ученых "Института аграрной экономики", в этом году Пасхальная корзина в Украине на семью из четырех человек обойдется примерно в 1 903,19 гривны. Это на 14,4% дороже, чем было в прошлом году (в 2025 году этот показатель был на уровне 1663,26 гривны).