28 марта 2026, 00:35

Борщ стал еще дешевле: в Украине упали цены на капусту – какие ценники

В Украине пекинская капуста подешевела. Главной причиной стал кризис в сегменте заморозки

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Сергей Гедз, руководитель отдела компании "Сингента" объяснил, что сейчас внутренний рынок в Украине не способен поглотить весь объем производимой свежей продукции. В частности, часть предприятий на оккупированных территориях, а другие – повреждены в результате боевых действий.

Площади посевов пекинской капусты пока существенно не изменились, однако в следующем сезоне, по мнению аналитиков, возможно сокращение. При этом в Украине пекинская капуста продается по 10-12 гривен за килограмм. Отмечается, что такая стоимость едва возмещает затраты на выращивание.

Напомним, ранее в Украине из-за начала активных продаж из хранилищ подешевела морковь. На прошлой неделе в среднем фермеры предлагают морковь по ценам 8-14 гривен за килограмм.

