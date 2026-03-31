В Україні подорожчає хліб: до яких цін готуватися

В Україні пекарі готуються найближчим часом підвищити ціни на хліб. При цьому гравці ринку обіцяють, що подорожчання буде поступовим

Про це повідомляє 24 канал.

Віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів України Олександр Тараненко пояснив, що навіть після подорожчання вартість хліба буде залишатися доступною. За його словами, якщо буханець коштує близько 30 гривень, його подорожчання складе приблизно 1,5 гривні.

При цьому гравці галузі не виключають, що найближчим часом хліб може подорожчати ще на 5%. Основною причиною називають постійне підвищення витрат на виробництво.

Нагадаємо, за підрахунками науковців "Інституту аграрної економіки", цьогоріч Великодній кошик в Україні на родину з чотирьох осіб коштуватиме приблизно 1 903,19 гривні. Це на 14,4% дорожче, аніж було минулого року (у 2025 цей показник був на рівні 1663,26 гривні).