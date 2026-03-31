06:17  31 марта
На Закарпатье будут судить таможенника, бравшего 5% "отката" за ввоз элитных часов
00:48  31 марта
В Винницкой области во время пожара погибли супруги
01:07  31 марта
В Одесской области двое мужчин сорвались с обрыва: один погиб
UA | RU
UA | RU
31 марта 2026, 07:07

Атака дронов на Полтаву: местные власти рассказали о последствиях

Читайте також українською мовою
Фото: интернет-издание "Полтавщина"
Читайте також
українською мовою

В результате ночной атаки вражеских дронов на Полтаву есть погибший, раненые и серьезные разрушения в жилых домах

Об этом сообщила и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова, передает RegioNews.

По ее словам, в спальном районе города пострадали многоквартирные дома: выбиты сотни окон, часть квартир стала непригодной для проживания. В одном доме повреждена кровля.

Также пострадали частные автомобили.

Восемь жителей, среди которых семьи с детьми, временно отселены; их принял отель "Старый Мельник".

Городские власти развернули штаб ликвидации последствий, коммунальные службы проводят первоочередные работы, социальные службы консультируют жителей.

На сегодняшний день запланировано заседание исполнительного комитета для организации выплат материальной помощи пострадавшим.

Напомним, поздно вечером, 30 марта, российские военные атаковали Полтавский район ударными беспилотниками. В результате падения обломков беспилотника погиб человек, еще трое пострадали. Двое из них были госпитализированы, среди них – 11-летний мальчик.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Полтава атака погибший повреждения дроны многоквартирный дом раненые
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »