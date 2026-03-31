Атака дронов на Полтаву: местные власти рассказали о последствиях

В результате ночной атаки вражеских дронов на Полтаву есть погибший, раненые и серьезные разрушения в жилых домах

Об этом сообщила и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова, передает RegioNews.

По ее словам, в спальном районе города пострадали многоквартирные дома: выбиты сотни окон, часть квартир стала непригодной для проживания. В одном доме повреждена кровля.

Также пострадали частные автомобили.

Восемь жителей, среди которых семьи с детьми, временно отселены; их принял отель "Старый Мельник".

Городские власти развернули штаб ликвидации последствий, коммунальные службы проводят первоочередные работы, социальные службы консультируют жителей.

На сегодняшний день запланировано заседание исполнительного комитета для организации выплат материальной помощи пострадавшим.

Напомним, поздно вечером, 30 марта, российские военные атаковали Полтавский район ударными беспилотниками. В результате падения обломков беспилотника погиб человек, еще трое пострадали. Двое из них были госпитализированы, среди них – 11-летний мальчик.