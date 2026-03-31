31 марта 2026, 08:19

Ночная атака на Полтаву: повреждены здания двух предприятий, количество пострадавших выросло

31 марта 2026, 08:19
Фото: ГСЧС
Количество пострадавших в результате ночной атаки беспилотников на Полтаву увеличилось

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича и ГСЧС.

В результате попадания поврежден девятиэтажный дом – разрушены перекрытия на верхнем этаже. Также повреждены остекление окон и припаркованные автомобили.

Один человек погиб. Число пострадавших увеличилось до четырех. Среди травмированных – семилетняя девочка, медики оказали ей помощь на месте.

Спасатели эвакуировали людей и передали пострадавших медикам.

Также зафиксировано падение вражеских БПЛА еще на двух локациях. Повреждено производственное помещение одного из предприятий. Кроме того, повреждены здания другого частного предприятия. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

К работам по ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 63 спасателя и 14 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в результате ночной атаки в спальном районе Полтавы пострадали многоквартирные дома, в одном – повреждена кровля. Ранее сообщалось об одном погибшем и трех травмированных.

