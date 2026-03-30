Обсуждала, куда россиянам "лучше ударить" ракетами: чиновницы Минкульта сообщили подозрение
Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении начальнице одного из отделов Министерства культуры за признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Отмечается, что ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.
По данным следствия, подозреваемая в разговорах оправдывала действия России, заявляла, что Украина якобы сама спровоцировала войну, а удары по энергетическим объектам – "законные действия". Она также обсуждала, куда россиянам "лучше ударить" ракетами.
Во время обыска дома у нее обнаружили письма к путину и неизвестным адресатам от имени сына, у которых он просил помощи уехать из Украины, "потому что не хочет жить среди нацистов".
В суд направлено ходатайство о содержании подозреваемой под стражей.
Напомним, Соломенский районный суд Киева заочно признал виновным в преступлениях против национальной безопасности бывшего украинского журналиста Юрия Кота. В 2022 году он открыто поддержал полномасштабную агрессию РФ против Украины и распространял антиукраинскую пропаганду в своем Telegram-канале.