Обговорювала, куди росіянам "краще вдарити" ракетами: чиновниці Мінкульту повідомили підозру

Київська міська прокуратура повідомила про підозру начальниці одного з відділів Міністерства культури за визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 436-2 КК України.

За даними слідства, підозрювана у розмовах виправдовувала дії рф, заявляла, що Україна нібито сама спровокувала війну, а удари по енергетичних об’єктах – "законні дії". Вона також обговорювала, куди росіянам "краще вдарити" ракетами.

Під час обшуку вдома у неї виявили листи до путіна та невідомих адресатів від імені сина, у яких він просив допомоги виїхати з України, "бо не хоче жити серед нацистів".

До суду скеровано клопотання про тримання підозрюваної під вартою.

