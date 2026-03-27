На Волыни будут судить шестерых пограничников: помогли выехать в Польшу более 150 мужчинам
ГБР завершило расследование в отношении шести пограничников, организовавших схему незаконной переправки мужчин в Польшу. Обвинительный акт направлен в суд
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.
По данным следствия, с октября 2023-го по январь 2024 года пограничники сознательно игнорировали надлежащую проверку документов. Они вносили в базы данных фейковые сведения об инвалидности мужчин, хотя никаких подтверждений те не имели. Благодаря этой схеме границу незаконно пересекли не менее 158 человек.
Стоимость такой "услуги" достигала 10 тысяч долларов с одного мужчины.
Пограничников разоблачили в ноябре 2025 года.
Всех шести фигурантов будут судить за содействие незаконной переправке лиц через границу и нарушение правил службы в условиях военного положения. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
