29 березня 2026, 17:05

На кордоні з Польщею великі черги. Прикордонники дали рекомендацію українцям

29 березня 2026, 17:05
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Найбільше завантажені пункти пропуску на кордоні з Польщею, тоді як на інших напрямках суттєвих черг немає

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на коментар речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

За його словами, зростання пасажиропотоку почали фіксувати ще минулої суботи, коли стартували весняні канікули у школярів. Тоді перевага була на виїзд з України, а в будні інтенсивність руху дещо знизилася, хоча все одно залишалася вищою, ніж до початку канікул.

У п’ятницю, 27 березня, потоки на в’їзд і виїзд були приблизно рівними, тоді як в суботу, 28 березня, перевага вже була на боці тих, хто повертався в Україну: таких громадян було на 12 тисяч більше.

Прикордонники радять перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску та, за можливості, обирати менш навантажені напрямки. За словами Демченка, українцям не варто концентруватися лише на найпопулярніших переходах, адже це додатково збільшує черги саме там.

Як повідомлялось, на Закарпатті тимчасово не працював пункт пропуску "Тиса". Там зникло світло.

прикордонники кордон черги ДПСУ
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
