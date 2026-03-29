На кордоні з Польщею великі черги. Прикордонники дали рекомендацію українцям

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Найбільше завантажені пункти пропуску на кордоні з Польщею, тоді як на інших напрямках суттєвих черг немає

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на коментар речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

За його словами, зростання пасажиропотоку почали фіксувати ще минулої суботи, коли стартували весняні канікули у школярів. Тоді перевага була на виїзд з України, а в будні інтенсивність руху дещо знизилася, хоча все одно залишалася вищою, ніж до початку канікул.

У п’ятницю, 27 березня, потоки на в’їзд і виїзд були приблизно рівними, тоді як в суботу, 28 березня, перевага вже була на боці тих, хто повертався в Україну: таких громадян було на 12 тисяч більше.

Прикордонники радять перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску та, за можливості, обирати менш навантажені напрямки. За словами Демченка, українцям не варто концентруватися лише на найпопулярніших переходах, адже це додатково збільшує черги саме там.

Як повідомлялось, на Закарпатті тимчасово не працював пункт пропуску "Тиса". Там зникло світло.