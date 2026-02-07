Укрпочта попала в сексуальный скандал из-за рекламы ко Дню влюбленных

фото: Укрпочта

Национальный почтовый оператор «Укрпочта» оказался в эпицентре скандала в канун Дня святого Валентина

Как передает RegioNews, пользователи социальной сети Threads подвергли критике такой подход.

Поводом к массовому возмущению украинцев стала совместная рекламная кампания с украинским брендом, в которой пользователи увидели неуместную сексуализацию несовершеннолетних.

Как сообщалось, в начале февраля гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский назвал женщину шлюхой после того, как она раскритиковала расходы компании на обновление логотипа – 600 млн грн.