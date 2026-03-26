В Украине рухнули цены на картофель: какие ценники в супермаркетах
В Украине продолжают опускаться цены на картофель. Основной причиной называют слабый спрос на фоне роста предложения
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Пока производители продают картофель по цене 5-11 гривен за килограмм. Это в среднем на 15% дешевле, если сравнивать с прошлой неделей. Если сравнивать с прошлым годом, то картофель сейчас на 62% дешевле.
В крупных сетях супермаркетах цены на картофель таковы:
- Auchan 15,90 гривны за килограмм;
- Megamarket 22,50 гривны за килограмм;
- АТБ 10,80 гривны за килограмм;
- Сельпо 20 гривен за килограмм.
Напомним, что также килограмм репчатого лука "прибавил" в стоимости с 5 – 7 до 6 – 8 гривен. Огурцы дорожают уже вторую неделю подряд: в этот раз цена выросла со 130-180 до 135-180 гривен за килограмм.
