26 березня 2026, 22:40

В Україні рухнули ціни на картоплю: які цінники в супермаркетах

Фото з відкритих джерел
В Україні продовжують опускатися ціни на картоплю. Основною причиною називають слабкий попит на тлі зростання пропозиції

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Наразі виробники продають картоплю за ціною 5-11 гривень за кілограм. Це в середньому на 15% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем. Якщо порівнювати з минулим роком, то картопля зараз на 62% дешевша.

У великих мережах супермаркетах ціни на картоплю такі:

  • Auchan 15,90 гривні за кілограм;
  • Megamarket 22,50 гривні за кілограм;
  • АТБ 10,80 гривні за кілограм;
  • Сільпо 20 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що також кілограм ріпчастої цибулі "додав" у вартості з 5 – 7 до 6 – 8 гривень. Огірки дорожчають вже другий тиждень поспіль: на цей раз ціна зросла зі 130-180 до 135-180 гривень за кілограм

25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
