В Україні рухнули ціни на картоплю: які цінники в супермаркетах
В Україні продовжують опускатися ціни на картоплю. Основною причиною називають слабкий попит на тлі зростання пропозиції
Про це повідомляє 24 канал.
Наразі виробники продають картоплю за ціною 5-11 гривень за кілограм. Це в середньому на 15% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем. Якщо порівнювати з минулим роком, то картопля зараз на 62% дешевша.
У великих мережах супермаркетах ціни на картоплю такі:
- Auchan 15,90 гривні за кілограм;
- Megamarket 22,50 гривні за кілограм;
- АТБ 10,80 гривні за кілограм;
- Сільпо 20 гривень за кілограм.
Нагадаємо, що також кілограм ріпчастої цибулі "додав" у вартості з 5 – 7 до 6 – 8 гривень. Огірки дорожчають вже другий тиждень поспіль: на цей раз ціна зросла зі 130-180 до 135-180 гривень за кілограм
В Україні знову впав у ціні базовий овоч борщового наборуВсі новини »
