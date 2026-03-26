В Україні рухнули ціни на картоплю: які цінники в супермаркетах

В Україні продовжують опускатися ціни на картоплю. Основною причиною називають слабкий попит на тлі зростання пропозиції

Про це повідомляє 24 канал.

Наразі виробники продають картоплю за ціною 5-11 гривень за кілограм. Це в середньому на 15% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем. Якщо порівнювати з минулим роком, то картопля зараз на 62% дешевша.

У великих мережах супермаркетах ціни на картоплю такі:

Auchan 15,90 гривні за кілограм;

Megamarket 22,50 гривні за кілограм;

АТБ 10,80 гривні за кілограм;

Сільпо 20 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що також кілограм ріпчастої цибулі "додав" у вартості з 5 – 7 до 6 – 8 гривень. Огірки дорожчають вже другий тиждень поспіль: на цей раз ціна зросла зі 130-180 до 135-180 гривень за кілограм