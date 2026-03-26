Буданов ворвался в тройку лидеров политических предпочтений украинцев – Гринев

Об этом рассказал политтехнолог и социолог Игорь Гринев в интервью "Радио Свобода", анализируя свежие данные социологических опросов. По словам эксперта, еще полгода назад Буданова не было среди тех, кого готовы выбирать украинцы, однако сейчас он сформировал устойчивую тройку вместе с Владимиром Зеленским и Валерием Залужным.

Анализ социолога свидетельствует, что Кирилл Буданов перестал восприниматься обществом как сугубо военный функционер. Сегодня он – полноценный политический игрок с высоким потенциалом. Уникальность его положения заключается в том, что все успешные стратегические операции последнего времени общество ассоциирует лично с ним. Примечательно, что несмотря на общую критику системы, лично к Буданову отсутствует жесткий негатив, что делает его фигуру чрезвычайно устойчивой.

Гринев обратил внимание на расширение амплуа Буданова: благодаря активному участию в переговорных процессах он воспринимается уже не только как силовик, но и как государственный деятель дипломатического уровня. В нынешней модели управления он фактически стал главной точкой доверия и силовой опорой в критических вопросах. Социолог подчеркнул, что украинское общество демонстрирует нежелание внутренних расколов. А это, в свою очередь, легитимизирует новую роль Буданова как фактора консолидации государства.

Показательно, что Гринев вынес фигуру руководителя ГУР на обсуждение, несмотря на иной первоначальный контекст разговора. Это подтверждает, что игнорировать политический вес Буданова в актуальных раскладах уже невозможно даже его оппонентам.