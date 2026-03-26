Иллюстративное фото: armyinform

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Измаильскую РГА.

"Противник снова атаковал портовую и энергетическую инфраструктуру Измаильского района. Есть повреждения в Измаиле и Вилковской громаде", – говорится в сообщении.

Подробностей относительно последствий атаки или информации о пострадавших нет.

Напомним, вечером 24 марта россияне обстреляли жилой сектор в Одесской области. Один человек погиб, еще один получил ранения.