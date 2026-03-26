Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

В результате атаки повреждена портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура. К сожалению, один человек пострадал.

В результате попаданий возникли пожары, спасатели работали на нескольких локациях.

Из-за атаки в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением.

"Критическая инфраструктура переведена на резервное питание. Продолжаются восстановительные работы", – отметил начальник ОВА.

Напомним, ночью 26 марта российские войска ударили по Измаильскому району Одесской области. Есть повреждения в городе Измаил и Вилковской громаде.