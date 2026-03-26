26 марта 2026, 08:21

Украинка колола ботокс без лицензии сотням людей во Франции: приговор суда

Иллюстративное фото: из открытых источников
Во Франции суд вынес приговор гражданке Украины, которую обвинили в проведении косметологических инъекций без соответствующей лицензии

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Nice-Matin, передает RegioNews.

По информации журналистов, украинка проводила инъекции ботокса в подсобном помещении салона красоты. За два года она успела обслужить около 900 клиентов.

Во время обыска правоохранители обнаружили значительное количество медицинских материалов, включая шприцы, пипетки, коробки с гиалуроновой кислотой и инъекционные дермальные импланты.

Женщина объяснила, что приехала во Францию в 2023 году, чтобы обеспечить себя и своего сына с аутизмом. По ее словам, клиентов она находила через социальные сети, в том числе Instagram и TikTok.

Председательствующий судья отметил серьезность правонарушения, подчеркнув риски для здоровья людей. По его словам, речь идет о сфере общественного здоровья, где неквалифицированные действия могут привести к тяжелым последствиям и даже искажению внешности пациентов.

В то же время обвиняемая частично отрицала свое участие, утверждая, что не всегда присутствовала во время проведения инъекций, несмотря на имеющиеся рекламные материалы и финансовые доказательства, собранные следствием.

Несмотря на то, что сторона обвинения требовала более сурового наказания – 18 месяцев условного срока и штраф 40 тысяч евро – суд назначил более мягкое наказание: 8 месяцев условно и 20 тысяч евро штрафа.

Напомним, в Киеве во время пластической операции по имплантации ягодиц скончалась 28-летняя женщина. После трагедии 50-летнему пластическому хирургу одной из частных клиник Подолу сообщили о подозрении.

