Умєров повідомив про шахрайську схему від його імені

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив, що останніми днями були зафіксовані спроби комунікації від його імені з невідомих номерів

"Невстановлені особи представляються моїм ім'ям і звертаються до міжнародних партнерів, дипломатичного корпусу, колег з різними запитами, намагаючись отримати інформацію. Ці повідомлення не мають жодного відношення до мене чи до офіційної діяльності. Закликаю всіх дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти джерела комунікації", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці лютого секретар РНБО України Рустем Умєров зустрічався у Швейцарії зі спецпосланцями президента США Стівеном Віткоффом та Джерадом Кушнером.