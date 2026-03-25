25 березня 2026, 20:59

Умєров повідомив про шахрайську схему від його імені

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив, що останніми днями були зафіксовані спроби комунікації від його імені з невідомих номерів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на його заяву у телеграмі.

"Невстановлені особи представляються моїм ім'ям і звертаються до міжнародних партнерів, дипломатичного корпусу, колег з різними запитами, намагаючись отримати інформацію. Ці повідомлення не мають жодного відношення до мене чи до офіційної діяльності. Закликаю всіх дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти джерела комунікації", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці лютого секретар РНБО України Рустем Умєров зустрічався у Швейцарії зі спецпосланцями президента США Стівеном Віткоффом та Джерадом Кушнером.

