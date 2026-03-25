25 марта 2026, 19:19

В Украине разработали дрон-перехватчик, способный развивать скорость более 300 км/ч и отслеживать цели благодаря ИИ

фото: militarnyi.com
Украинская компания OSIRIS AI разработала дрон-перехватчик UEB-1. Новая модель способна развивать скорость до 315 км/ч

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Милитарный.

Впервые публично представили дрон на выставке Xpotential в германском Дюссельдорфе.

Во время мероприятия команда продемонстрировала возможности дрона.

"Дрон-перехватчик OSIRIS UEB-1 является ключевым продуктом компании в направлении беспилотных решений для современных вызовов безопасности", - говорится в сообщении.

Новинка развивает скорость до 315 км/ч для преследования и перехвата скоростных воздушных целей и может прогнозировать и отслеживать цели благодаря искусственному интеллекту.

Напомним, в конце 2025 года компания AirNet разработала автоматический сеткомет с радаром, который можно устанавливать на дроны. Это решение позволяет увлекать вражеские беспилотными.

