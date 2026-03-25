В Україні розробили дрон-перехоплювач, який здатний розвивати швидкість понад 300 км/год та відслідковувати цілі завдяки ШІ

Уперше публічно представили дрон на виставці Xpotential у німецькому Дюссельдорфі.

Під час заходу команда продемонструвала можливості дрона.

"Дрон-перехоплювач OSIRIS UEB-1 є ключовим продуктом компанії у напрямі безпілотних рішень для сучасних викликів безпеки", – йдеться у повідомленні.

Новинка розвиває швидкість до 315 км/год для переслідування та перехоплення швидкісних повітряних цілей і може прогнозувати та відстежувати цілі завдяки штучному інтелекту.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року компанія AirNet розробила автоматичний сіткомет з радаром, який можна встановлювати на дрони. Це рішення дозволяє захоплювати ворожі безпілотними.