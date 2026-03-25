25 березня 2026, 19:19

В Україні розробили дрон-перехоплювач, який здатний розвивати швидкість понад 300 км/год та відслідковувати цілі завдяки ШІ

фото: militarnyi.com
Українська компанія OSIRIS AI розробила дрон-перехоплювач UEB-1. Нова модель здатна розвивати швидкість до 315 км/год

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Мілітарний.

Уперше публічно представили дрон на виставці Xpotential у німецькому Дюссельдорфі.

Під час заходу команда продемонструвала можливості дрона.

"Дрон-перехоплювач OSIRIS UEB-1 є ключовим продуктом компанії у напрямі безпілотних рішень для сучасних викликів безпеки", – йдеться у повідомленні.

Новинка розвиває швидкість до 315 км/год для переслідування та перехоплення швидкісних повітряних цілей і може прогнозувати та відстежувати цілі завдяки штучному інтелекту.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року компанія AirNet розробила автоматичний сіткомет з радаром, який можна встановлювати на дрони. Це рішення дозволяє захоплювати ворожі безпілотними.

ЗСУ уразили російське бойове судно вартістю сотні мільйонів доларів
25 березня 2026, 15:55
Експерти розповіли, у чому небезпека нових атак РФ по Україні
25 березня 2026, 14:49
Міністр оборони провів закриту зустріч із штурмовиками та піхотинцями
25 березня 2026, 14:21
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
В Україні 26 березня світло не відключатимуть
25 березня 2026, 19:59
На Дніпропетровщині в розважальному закладі сталась різанина
25 березня 2026, 19:50
Зниклий блогер Беспалов знайшовся: що з ним сталось
25 березня 2026, 19:25
На Чернігівщині "нагріли" понад півмільйона на укриттях
25 березня 2026, 18:55
На Закарпатті офіцер Держприкордонслужби втік за кордон
25 березня 2026, 18:38
Зеленський провів чистку в СБУ
25 березня 2026, 18:15
На Буковині псевдобанкір виманив вкрав у жінки майже 100 тисяч
25 березня 2026, 17:15
Стало відомо, якою буде погода 26 березня
25 березня 2026, 17:10
На Волині водій авто "прокатав" на капоті працівника ТЦК
25 березня 2026, 16:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Валерій Пекар
Всі блоги »